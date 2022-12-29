«Россети Урал» — «Екатеринбург» приняли в эксплуатацию энергообъекты компании «Ветта инвест»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Компания «Россети Урал» — «Екатеринбург» приняла в эксплуатацию энергообъекты ООО «Ветта инвест». Передача имущества состоялась в связи с утратой ООО «Ветта инвест» статуса территориальной сетевой организации (ТСО).
Как сообщает пресс-служба энергокомпании, для обслуживания в «Россети Урал» — «Екатеринбург» перешли 13 трансформаторных подстанций и 21,7 км линий электропередачи напряжением 6/10 и 0,4 кВ. Основная часть принятого электрооборудования расположена в микрорайоне Университетский на улицах Комсомольская, Библиотечная, Педагогическая, Мира, Вишневая, Гагарина.
Напомним, что «Россети Урал» — «Екатеринбург» — основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии на территории Екатеринбурга. Компания обладает высоким уровнем технической оснащенности, реализует долгосрочные планы развития, реконструкции, модернизации электросетевого комплекса города.
«Мероприятия по консолидации энергообъектов проводятся для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей Екатеринбурга. За счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления и единых требований технической и эксплуатационной политики, создается наблюдаемая и контролируемая на всех уровнях энергосистема», — сообщил директор компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.
Добавим, что «Россети Урал» — «Екатеринбург» целенаправленно и планомерно ведут работу по консолидации оборудования электросетевого хозяйства физических и юридических лиц. В прошедшем году компания выполнила работы для оформления права собственности на 921 бесхозный объект. В этом году процесс объединения энергоактивов будет продолжаться.
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