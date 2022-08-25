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Вчера, 11:43

Туроператор вернет екатеринбуржцам более 350 тыс. рублей за не состоявшийся отдых из-за заболевания COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Екатеринбурге местные жители заключили с турфирмой ООО «Меридиан» договор об организации путешествия в Турцию на сумму 117 тыс. 800 руб. Поездка была оплачена, но перед выездом один из туристов заболел COVID-19 и решил вернуть деньги.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, туроператор ответил отказом на требование возврата стоимости тура клиентам. После этого они обратились в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге, где специалисты помогли им составить иск в суд в адрес турфирмы.

Учитывая все обстоятельства, было вынесено решение взыскать с туроператора ООО «Регион туризм» в пользу екатеринбуржцев сумму в размере 352 тыс. 220 руб., которая включает средства, выплаченные за поездку, а также компенсацию морального вреда, штрафы и неустойки.

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