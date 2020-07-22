Валютные сбережения россиян выросли до рекордных 226,6 млрд долларов США

УрБК, Москва, 21.03.2023. Валютные сбережения россиян в начале года выросли до 226,6 млрд долл. США, что является рекордным показателем. Об этом сообщает «Прайм».



Примерно половину сбережений россиян в январе составила наличная валюта — 105,4 млрд долл. США. Это на 21,6 млрд больше, чем годом ранее.



Второе место по популярности для хранения валютных сбережений заняли депозиты в зарубежных банках, на которые приходится 29% валютных средств граждан. На иностранные счета в январе было переведено 2 млрд долл. США, в результате там хранится 66,5 млрд долл. США.



При этом за январь валютные счета в российских банках сократились на 440 млн долл. США, до 54,7 млрд долл. США.