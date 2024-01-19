ЦБ зафиксировал в ноябре 2023 года рост валютных сбережений россиян на 1,6%

УрБК, Москва, 16.01.2024. В ноябре 2023 года объем наличной иностранной валюты в РФ увеличился на 82,8 млрд руб. Это ...09.08.2023 В июне россияне впервые сократили сразу все виды валютных накоплений
УрБК, Москва, 09.08.2023. В июне 2023 года россияне сократили все виды своих накоплений в валюте: наличные, на ...21.03.2023 Валютные сбережения россиян выросли до рекордных 226,6 млрд долларов США
Валютные сбережения россиян в начале года выросли до 226,6 млрд долл. США, что является рекордным показателем. Об этом ...21.03.2023 Валютные сбережения россиян выросли до рекордных 226,6 млрд долларов США
УрБК, Москва, 21.03.2023. Валютные сбережения россиян в начале года выросли до 226,6 млрд долл. США, что является ...22.07.2020 Объем валютных вкладов россиян в июне вырос почти на 600 млн долл. США
По итогам июня объем валютных вкладов населения РФ вырос на 593 млн долл. США, говорится в материалах Банка России. По ...