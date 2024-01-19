УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
19.01.2024

ЦБ зафиксировал в ноябре 2023 года рост валютных сбережений россиян на 1,6%

УрБК, Москва, 19.01.2024. Согласно расчетам, основанным на статистике Банка России, валютные сбережения россиян вновь начали расти. В ноябре 2023 года они увеличились на 1,6% по сравнению с октябрем, сообщает «Прайм».

Так, общий объем накоплений россиян в долларовом эквиваленте увеличился в ноябре до 215,2 млрд с октябрьского показателя в 211,8 млрд.

Большую часть в сбережениях занимает наличная валюта — на 1 декабря у россиян на руках было 96,9 млрд долл. США, по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 1,8% (1,7 млрд долл. США).

Стабильный рост накоплений россиян был отмечен и в банках за рубежом — по итогам ноября на валютных счетах у россиян было 74 млрд долл. США, что выше октябрьских показателей на 1,7%.

Валютные депозиты в российских банках в ноябре увеличились на 0,8% — до 42 млрд долл. США, это произошло впервые с июля 2022 года.

Объем средств в валюте на брокерских счетах в ноябре поднялся на 4,9%, впервые с февраля 2023 года показав рост, и на 1 декабря 2023 года составил 2,35 млрд долл. США.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.01.2024 Объем операций россиян с наличной иностранной валютой в ноябре вырос почти на 83 млрд рублей

УрБК, Москва, 16.01.2024. В ноябре 2023 года объем наличной иностранной валюты в РФ увеличился на 82,8 млрд руб. Это ...

09.08.2023 В июне россияне впервые сократили сразу все виды валютных накоплений

УрБК, Москва, 09.08.2023. В июне 2023 года россияне сократили все виды своих накоплений в валюте: наличные, на ...

21.03.2023 Валютные сбережения россиян выросли до рекордных 226,6 млрд долларов США

Валютные сбережения россиян в начале года выросли до 226,6 млрд долл. США, что является рекордным показателем. Об этом ...

21.03.2023 Валютные сбережения россиян выросли до рекордных 226,6 млрд долларов США

УрБК, Москва, 21.03.2023. Валютные сбережения россиян в начале года выросли до 226,6 млрд долл. США, что является ...

22.07.2020 Объем валютных вкладов россиян в июне вырос почти на 600 млн долл. США

По итогам июня объем валютных вкладов населения РФ вырос на 593 млн долл. США, говорится в материалах Банка России. По ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (301)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18