Валютные сбережения россиян выросли до рекордных 226,6 млрд долларов США

Валютные сбережения россиян в начале года выросли до 226,6 млрд долл. США, что является рекордным показателем. Об этом сообщает «Прайм».
Примерно половину сбережений россиян в январе составила наличная валюта — 105,4 млрд долл. США. Это на 21,6 млрд больше, чем годом ранее.
Второе место по популярности для хранения валютных сбережений заняли депозиты в зарубежных банках, на которые приходится 29% валютных средств граждан. На иностранные счета в январе было переведено 2 млрд долл. США, в результате там хранится 66,5 млрд долл. США.
При этом за январь валютные счета в российских банках сократились на 440 млн долл. США, до 54,7 млрд долл. США.
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