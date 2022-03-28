Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала выполнил реконструкцию одной из главных ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили трехлетний проект по реконструкции линии электропередачи 220 кВ «Надым — Уренгой». В ходе него были установлены на новых фундаментах 218 опор линии электропередачи, обеспечивающей перетоки мощности в северный энергорайон Ямало-Ненецкого автономного округа. Также было заменено 3,5 тыс. изоляторов. В итоге была повышена надежность электроснабжения предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба компании.



В ходе строительства новых фундаментов энергетики применяли технологию работ с использованием бетона высокой прочности и полимерных материалов. Это способствует росту устойчивости опор и снижению рисков всевозможных технологических нарушений.



Вдобавок на ЛЭП заменили 252 гасителя вибрации для предотвращения колебания проводов из-за ветра.



До конца 2023 года в регионе будут переустановлены еще 64 опоры на семи магистральных ЛЭП. Наибольший объем работ специалисты выполнят на воздушной линии 220 кВ «Холмогорская — Вынгапур», также задействованной в электроснабжении нефтедобывающих предприятий на территории ЯНАО.