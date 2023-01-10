Грузовик снес пешеходный мост на дороге под Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. На 42 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в ночь с 20 на 21 марта произошло ДТП. Грузовой автомобиль врезался в пешеходный мост, из-за чего тот обрушился на проезжую часть, сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Скания» допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму, совершил столкновение с надземной пешеходной конструкцией», — говорится в сообщении.
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области
Водителя с травмами госпитализировали в ГКБ № 23. На мосту в момент столкновения людей не было.
Движение транспорта на этом участке было ограничено до 06.00, всех автомобилистов отправляли в объезд.
Также стало известно, что прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организует проверку по этому происшествию. Будет дана правовая оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Вдобавок прокурор запросит документы о техническом состоянии автомобиля, чтобы выяснить, выполнялся ли техосмотр перед выходом в рейс.
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