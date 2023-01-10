УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:25

Грузовик снес пешеходный мост на дороге под Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. На 42 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в ночь с 20 на 21 марта произошло ДТП. Грузовой автомобиль врезался в пешеходный мост, из-за чего тот обрушился на проезжую часть, сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Скания» допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму, совершил столкновение с надземной пешеходной конструкцией», — говорится в сообщении.

Грузовик снес пешеходный мост на дороге под Екатеринбургом
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

Водителя с травмами госпитализировали в ГКБ № 23. На мосту в момент столкновения людей не было.

Движение транспорта на этом участке было ограничено до 06.00, всех автомобилистов отправляли в объезд.

Также стало известно, что прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организует проверку по этому происшествию. Будет дана правовая оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Вдобавок прокурор запросит документы о техническом состоянии автомобиля, чтобы выяснить, выполнялся ли техосмотр перед выходом в рейс.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2023 Восстановлено автомобильное движение на участке дороги в направлении «Екатеринбург — Серов» в районе Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В направлении «Екатеринбург — Серов» открыто движение на участке автодороги «Южный ...

29.09.2020 На выезде из Екатеринбурга из-за ДТП обрушился надземный переход

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Екатеринбурге на улице Димитрова в результате ДТП обрушился пешеходный надземный ...

02.03.2020 Пять человек погибли и один пострадал в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2020. Госавтоинспекция города Заречный (Свердловская область) устанавливает обстоятельства ...

10.08.2018 Прокуратура проводит проверку из-за обрушения моста в Кировграде

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. Прокуратура Кировграда проводит проверку из-за обрушения пешеходного моста в жилом ...

20.12.2017 В Каменском районе электропоезд столкнулся с автоцистерной

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В Каменском районе накануне вечером произошло столкновение электропоезда с ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (472)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18