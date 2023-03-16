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В 2023 году в Екатеринбурге в рамках реализации нацпроекта БКД дорожные строители уделят особое внимание созданию безбарьерной среды

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В ходе планового ремонта улиц и дорог Екатеринбурга в этом году дорожные строители уделят особое внимание созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп. Все мероприятия пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первые работы по ремонту дорог начнутся уже во второй декаде мая. Подрядчики, помимо приведения дорожного полотна в нормативное состояние, отремонтируют прилегающие к магистралям тротуары. В том числе они выполнят понижения бортового камня на перекрестках и пешеходных переходах, отремонтируют расположенные на тротуарах лестничные сходы с пандусами, обновят поручни на них.

«Проводимые мероприятия благоприятно скажутся на безопасности возрастных пешеходов, молодых мам с колясками и детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие работы особенно актуальны в местах расположения социально значимых объектов, например, возле медицинских учреждений», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Напомним, что в рамках реализации нацпроекта БКД в столице Урала в 2023 году будут отремонтированы 17 участков автомобильных дорог общей протяженностью 17,3 км.

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