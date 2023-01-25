Энергетики «Россети» — «Свердловэнерго» подключили электричество в новом доме для переселенных граждан в Красноуральске

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили мероприятия по подключению к электрическим сетям пятиэтажного жилого дома в городе Красноуральске по улице Чехова, 15. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам специалистов, в рамках договора технологического присоединения энергетики провели реконструкцию двух трансформаторных подстанций с установкой автоматических выключателей. Также были построены две кабельные линии электропередачи 0,4 кВ, энергообъекты оборудованы устройствами защиты от перенапряжений.
Подключение объекта по II категории надежности от двух взаимно резервирующих источников питания позволит обеспечить надежное электроснабжение новостройки, уточняют в компании.
Также отмечается, что новый многоквартирный дом на 48 квартир построен для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья по региональной адресной программе, а также для детей-сирот. В настоящее время дом уже сдан в эксплуатацию и частичного заселен жильцами.
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