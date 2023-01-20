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Вчера, 15:22

Безработица в Свердловской области достигла исторического минимума

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В центрах занятости Свердловской области на учете в качестве безработных стоят 15 тыс. 632 человека. Это исторический минимум для региона. Для сравнения: в 2019 и 2020 годах этот показатель составлял около 25 тыс., в пик пандемийного кризиса — 144 тыс. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

Среди вставших на учет высшее образование имеют 25%, среднее профессиональное — 40%, среднее общее образование — 15%, основное общее образование — 15%. Больше всего безработных насчитывается в категориях «служащие» (менеджеры, бухгалтеры, охранники, администраторы, инженеры, воспитатели) и «рабочие» (продавцы, кассиры, уборщики производственных и служебных помещений, водители, подсобные рабочие, сторожа, повара).

Также спикер уточнила, что сейчас в регионе открыто около 50 тыс. вакансий.

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