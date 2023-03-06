В Екатеринбурге с 29 марта почти на месяц перекроют движение на улице Академика Вонсовского

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...

В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки

В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Екатеринбурге с 15 сентября до 15 ноября 2022 года будет закрыто движение транспорта ...