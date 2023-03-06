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В Екатеринбурге с 29 марта почти на месяц перекроют движение на улице Академика Вонсовского

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Екатеринбурге с 29 марта по 23 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице Академика Вонсовского, от улицы Вильгельма де Геннина, 19 до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данной территории будут проведены работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии в Академический район. Также ожидается, что будет организовано пересечение трамвайных путей с проезжими частями пересекаемых улиц.

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