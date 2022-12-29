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Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по 13 марта не изменились и составили 61,08 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,03%, до 46,73 руб. Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на 0,02%, до 50,36 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период снизилась на 0,03%, до 59,37 руб.

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