В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 6,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В Свердловской области в феврале было выдано 30 тыс. 953 новые кредитные карты. Это на 6,4% больше показателя предыдущего месяца этого года (29 тыс. 085 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (69,1 тыс. ед.), Московская область (51,1 тыс. ед.), Краснодарский край (34,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (34,6 тыс. ед.), а также Башкортостан (33,4 тыс. ед.).
При этом сильнее всего за месяц выросло число выданных кредитных карт в Приморском (на 12,2%), Красноярском (на 11,2%) и Пермском (на 10,8%) краях, а также в Ленинградской (на 9,9%) и Кемеровской (на 9,9%) областях.
В целом по стране в феврале текущего года было выдано 0,93 млн кредитных карт. Это на 7,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в январе — 0,87 млн ед.).
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