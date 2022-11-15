В Свердловской области в мае выдали 74 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области в мае было выдано 74 тыс. новых кредитных карт. Это на 0,1% меньше показателя прошлого месяца этого года (74,1 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял седьмую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти местах в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (157,6 тыс. ед.), Московская область (123,3 тыс. ед.), Краснодарский край (88,1 тыс. ед.), Санкт-Петербург (82,5 тыс. ед.) и Ростовская область (80,6 тыс. ед.).



При этом сильнее всего за месяц снизилось число выданных кредитных карт в Воронежской (минус 4%) и Кемеровской (минус 3,6%) областях, Пермском (минус 3,3%) и Красноярском (минус 2,5%) краях, а также в Удмуртской Республике (минус 2,1%).



В целом по стране в мае текущего года было выдано 2,29 млн кредитных карт. Это на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (2,3 млн ед.).