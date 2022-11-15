УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:41

В Свердловской области в мае выдали 74 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области в мае было выдано 74 тыс. новых кредитных карт. Это на 0,1% меньше показателя прошлого месяца этого года (74,1 тыс. ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял седьмую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти местах в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (157,6 тыс. ед.), Московская область (123,3 тыс. ед.), Краснодарский край (88,1 тыс. ед.), Санкт-Петербург (82,5 тыс. ед.) и Ростовская область (80,6 тыс. ед.).

При этом сильнее всего за месяц снизилось число выданных кредитных карт в Воронежской (минус 4%) и Кемеровской (минус 3,6%) областях, Пермском (минус 3,3%) и Красноярском (минус 2,5%) краях, а также в Удмуртской Республике (минус 2,1%).

В целом по стране в мае текущего года было выдано 2,29 млн кредитных карт. Это на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (2,3 млн ед.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.11.2022 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2022. В Свердловской области в октябре 2022 года было выдано 39 тыс. 130 новых кредитных ...

18.10.2022 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В Свердловской области в сентябре 2022 года было выдано 43 тыс. 676 новых кредитных ...

04.05.2022 Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц снизилось почти на 30%

В Свердловской области в марте 2022 года было выдано 26 тыс. 249 новых кредитных карт, что на 29,6% меньше показателя ...

04.05.2022 Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц снизилось почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В Свердловской области в марте 2022 года было выдано 26 тыс. 249 новых кредитных карт, ...

16.06.2021 На Среднем Урале количество выданных в мае новых кредитных карт снизилось на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2021. В Свердловской области в мае 2021 года было выдано 30 тыс. 394 новые кредитные карты, ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (430)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18