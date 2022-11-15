В Свердловской области в мае выдали 74 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2022. В Свердловской области в октябре 2022 года было выдано 39 тыс. 130 новых кредитных ...18.10.2022 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. В Свердловской области в сентябре 2022 года было выдано 43 тыс. 676 новых кредитных ...04.05.2022 Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц снизилось почти на 30%
В Свердловской области в марте 2022 года было выдано 26 тыс. 249 новых кредитных карт, что на 29,6% меньше показателя ...04.05.2022 Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц снизилось почти на 30%
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В Свердловской области в марте 2022 года было выдано 26 тыс. 249 новых кредитных карт, ...16.06.2021 На Среднем Урале количество выданных в мае новых кредитных карт снизилось на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2021. В Свердловской области в мае 2021 года было выдано 30 тыс. 394 новые кредитные карты, ...