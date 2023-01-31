В УБРиР за 2022 год на 28% выросло число зарплатных карт

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество карт для перечисления заработной платы в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) увеличилось за 2022 год на 28% в сравнении с 2021 годом, сообщает пресс-служба финансовой организации.



«Мы оптимизировали технологические процессы, что позволило в восемь раз ускорить зарплатные зачисления. Разработали новые тарифы, предложив клиентам выгодные условия и программу лояльности. Сделали более информативным и удобным для компании-работодателя процесс управления зарплатным проектом в интернет-банке для бизнеса. Все это позволило нам нарастить клиентскую базу. Характерно, что динамика по привлечению сохраняется и в этом году: за первые два месяца к нам на зарплатный проект пришло на 60% больше клиентов-юрлиц, чем за этот же период прошлого года», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.



По статистике УБРиР, благосостояние зарплатных клиентов банка растет, сообщают специалисты. Отмечается, что, судя по объемам средств, которые в течение 2022 года перечислялись на зарплатные карты, средняя зарплата увеличилась на 13%.



«За прошлый год число договоров с бюджетными организациями выросло в 3 раза, а с частными — на 42%. При этом именно коммерческие компании составляют 75% портфеля наших новых клиентов-юридических лиц», — добавил Алексей Волошин.



Кроме того, основная доля компаний, чьи сотрудники получают зарплату на карты УБРиР, занята в производстве и промышленности. Большая часть организаций находится в Свердловской и Челябинской областях.



Отметим, что участники зарплатных проектов всегда имеют особые привилегии. В частности, при оформлении кредитных продуктов в УБРиР они могут рассчитывать на более выгодные условия.