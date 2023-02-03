УБРиР выплатил в 2022 году в два раза больше кешбэка

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год выплатил своим клиентам в два раза больше кешбэка, чем в 2021 году. Наибольшее количество средств было перечислено за покупки в супермаркетах, где средний чек вырос на 20%, сообщает пресс-служба финансовой организации.
Менее популярными категориями трат были «Дом и ремонт», «Одежда и обувь» и «Кафе и рестораны».
«Наши клиенты получают 5% кешбэка за оплату ЖКХ и онлайн-покупки. В этих категориях объемы бонусных выплат увеличились по сравнению с 2021 годом на порядок. Помимо бонусной системы нашей флагманской карты My Life, мы развиваем партнерскую программу кешбэка. К ней можно подключиться в приложении банка», — сообщил управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.
В банке отмечают, что активно сотрудничают с ритейлерами. С мая 2022 года в мобильном приложении появились «Предложения партнеров». Зарегистрированные пользователи этой витрины получают скидки на покупки, на подключение развлекательных подписок и другие бонусы.
«За 2022 год банк заключил соглашения о сотрудничестве с более чем 170 партнерами из различных сфер ритейла, в том числе с маркетплейсами. Активнее всего наши клиенты покупали товары на KazanExpress. Интересно, что клиенты-пользователи платформы тратят на 36% больше, чем обычные клиенты УБРиР. Мы видим большой потенциал в развитии именно такой бонусной программы для владельцев карт нашего банка», — добавил А.Волошин.
В этом году УБРиР планирует расширить список еще на 100 партнеров и нарастить базу активных пользователей в два раза.
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