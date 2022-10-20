В декабре 2022 года клиенты УБРиР потратили на 38% больше средств по сравнению с аналогичным периодом 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) проанализировали траты клиентов в период праздничных дней. Так, в преддверии новогодних праздников, в декабре 2022 года, клиенты УБРиР потратили на покупки по картам на 38% больше средств, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщает пресс-служба финансовой организации.
Специалисты отмечают, что в декабре клиенты традиционно повышают финансовую активность: совершают больше покупок, снимают наличные деньги и делают переводы. При этом аналитики отметили, что в декабре 2022 года наличными клиенты УБРиР пользовались меньше.
«Мы зафиксировали рост объемов снятия наличных в декабре. Он составил 18%. Однако для покупок картами наши клиенты все равно пользовались больше и активнее. Этому способствовал кешбэк, программы лояльности магазинов и развитая инфраструктура платежных терминалов», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.
Однако уже в первую неделю нового года финансовая активность клиентов банка снизилась по сравнению с предпраздничным периодом.
«Если в целом говорить о периоде декабрь-начало января, то больше всего средств было потрачено нашими клиентами в последнюю предновогоднюю неделю 2022 года. Средний чек в период с декабря 2022 по январь 2023 практически не поменялся, если сравнивать с прошлым годом, однако вырос общих объем трат — на 30%», — добавил Алексей Волошин.
Наиболее популярными категориями трат в конце 2022 и в начале 2023 года традиционно стали «Супермаркеты» и «Универсамы». Далее в период с 26 по 31 декабря люди больше тратили на продукты, ремонт и оплачивали коммунальные услуги, а с 1 по 8 января ходили в кафе и рестораны и покупали одежду и обувь.
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