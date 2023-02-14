Администрация Екатеринбурга объявила новую площадку под комплексное развитие территорий

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет об участке в границах улиц Вилонова и Учителей, сообщается на официальном городском портале.
Здесь находятся шесть жилых домов общей площадью 3 тыс. кв. м. Ни один из них не является аварийным, но все имеют статус «ветхий». Всего под КРТ попадает территория площадью примерно 2 тыс. гектаров.
Проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки уже согласован с министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Напомним, что КРТ — это совокупность проектов, предназначенных для актуализации жилищного фонда и переселения граждан из аварийных и ветхих зданий в новостройки, расширения социальной и инженерной инфраструктуры. О первых площадках, попавших в программу на 2023 год, стало известно еще в январе.
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Администрация Екатеринбурга представила список домов, которые будут снесены в рамках ...03.02.2023 Расселение граждан на участке КРТ на улице Шефской в Екатеринбурге завершено на 96%
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. На участке программы комплексного развития территорий (КРТ) по улицам Шефской — ...24.01.2023 Первые в 2023-м
В администрации Екатеринбурга рассказали о новых площадках программы комплексного развития территорий ...18.11.2022 В Екатеринбурге снесли первый дом на площадке КРТ
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. В Екатеринбурге прошел первый снос здания в рамках программы «Комплексное развитие ...17.11.2021 В Екатеринбурге определили третий участок для реализации проектов комплексного развития территории
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Администрация Екатеринбурга определила третий участок для возможной реализации проектов ...