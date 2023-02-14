Администрация Екатеринбурга объявила новую площадку под комплексное развитие территорий

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет об участке в границах улиц Вилонова и Учителей, сообщается на официальном городском портале.



Здесь находятся шесть жилых домов общей площадью 3 тыс. кв. м. Ни один из них не является аварийным, но все имеют статус «ветхий». Всего под КРТ попадает территория площадью примерно 2 тыс. гектаров.



Проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки уже согласован с министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.



Напомним, что КРТ — это совокупность проектов, предназначенных для актуализации жилищного фонда и переселения граждан из аварийных и ветхих зданий в новостройки, расширения социальной и инженерной инфраструктуры. О первых площадках, попавших в программу на 2023 год, стало известно еще в январе.