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Вчера, 12:05

Администрация Екатеринбурга объявила новую площадку под комплексное развитие территорий

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет об участке в границах улиц Вилонова и Учителей, сообщается на официальном городском портале.

Здесь находятся шесть жилых домов общей площадью 3 тыс. кв. м. Ни один из них не является аварийным, но все имеют статус «ветхий». Всего под КРТ попадает территория площадью примерно 2 тыс. гектаров.

Проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки уже согласован с министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Напомним, что КРТ — это совокупность проектов, предназначенных для актуализации жилищного фонда и переселения граждан из аварийных и ветхих зданий в новостройки, расширения социальной и инженерной инфраструктуры. О первых площадках, попавших в программу на 2023 год, стало известно еще в январе.

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