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В Екатеринбурге завершили проект по модернизации уличного освещения на Сибирском тракте

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Екатеринбурге завершили проект по модернизации опор уличного освещения на Сибирском тракте от улицы Чистой до развязки с дорогой Екатеринбург — Кольцово. На этой неделе рабочие ввели в эксплуатацию последнюю секцию протяженностью 1,3 км, написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Продолжаем работу по развитию отдаленных территорий Екатеринбурга, обустраиваем новые элементы освещения. Еще в прошлом году мы начали работу над проектом по модернизации опор уличного освещения на Сибирском тракте от улицы Чистой до развязки с дорогой Екатеринбург — Кольцово. И вот была запущена последняя секция протяжённостью 1,3 км», — написал градоначальник.

Отметим, что на этом участке тракт проходит мимо Новокольцовского района, где идет активная застройка. Уличное освещение помогло сделать эту магистраль более комфортной и безопасной.

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