В Екатеринбурге завершили проект по модернизации уличного освещения на Сибирском тракте

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Екатеринбурге завершили проект по модернизации опор уличного освещения на Сибирском тракте от улицы Чистой до развязки с дорогой Екатеринбург — Кольцово. На этой неделе рабочие ввели в эксплуатацию последнюю секцию протяженностью 1,3 км, написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.
«Продолжаем работу по развитию отдаленных территорий Екатеринбурга, обустраиваем новые элементы освещения. Еще в прошлом году мы начали работу над проектом по модернизации опор уличного освещения на Сибирском тракте от улицы Чистой до развязки с дорогой Екатеринбург — Кольцово. И вот была запущена последняя секция протяжённостью 1,3 км», — написал градоначальник.
Отметим, что на этом участке тракт проходит мимо Новокольцовского района, где идет активная застройка. Уличное освещение помогло сделать эту магистраль более комфортной и безопасной.
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного ...29.11.2022 Екатеринбургские власти ускорили темпы работ по развитию уличного освещения в отдаленных районах
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге до конца года будет завершена работа по освещению 51 километра улиц и ...30.07.2021 В отдаленных территориях Екатеринбурга проведут девять километров линий освещения
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести линии освещения в отдаленных ...22.06.2020 В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...16.10.2015 В Екатеринбурге в сентябре отремонтировали 24 опоры освещения
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2015. В сентябре 2015 года специалисты по заданию комитета благоустройства администрации ...