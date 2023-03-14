Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 15.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 марта 2023 года. Курс долл. США снизился на 26,82 коп., до 75,19 руб., евро — на 9 коп., до 80,51 руб.
УрБК, Москва, 14.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 марта 2023 года. Курс долл. ...10.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 45 коп., евро снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 10.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 марта 2023 года. Курс долл. ...07.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 31 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 марта 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2023 года. Курс долл. ...01.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 53 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2023 года. Курс долл. ...