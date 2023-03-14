Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 15.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 марта 2023 года. Курс долл. США снизился на 26,82 коп., до 75,19 руб., евро — на 9 коп., до 80,51 руб.