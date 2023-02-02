«Атомстройкомплекс» отремонтирует в 2023 году дороги на шести улицах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Компания «Атомстройкомплекс» поделилась своими планами по намеченным на 2023 год работам в Екатеринбурге. Помимо строительства жилья и социальной инфраструктуры, девелопер отремонтирует дороги и создаст новые улицы, сообщает пресс-служба застройщика.
Замена дорожного полотна пройдет на улицах Патриса Лумумбы (от Братской до Санаторной), Шейнкмана (от Куйбышева до Радищева), Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов), Евгения Савкова (от Суходольской до дороги в поселок Медный), Восточной (от Первомайской до Малышева), Белинского (от дома № 108 до Декабристов).
В районе Широкой Речки рядом с жилым районом Nova Park пройдет первый этап строительства улицы Кичигина. Новый участок возведут за счет компании в соответствии с договором развития застроенных территорий. Проект подразумевает полное благоустройство улицы, вместе с дорожным покрытием появятся освещение, ограждения, газоны и деревья.
Новая дорожная инфраструктура появится в этом году и в микрорайоне Уктус. «Атомстройкомплекс» заключил муниципальный контракт на строительство участка улицы Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.
Компания продолжает заниматься проектированием новых улиц — в частности, идут работы по проектированию двух отрезков улично-дорожной сети для перспективного проекта жилой застройки на Химмаше. Новые улицы призваны связать будущую застройку с двумя основными магистралями — улицами Дагестанской и Славянской.
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