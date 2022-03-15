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В Екатеринбурге стартовала подготовка к весенним паводкам

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге стартовала подготовка к весенним паводкам. Соответствующее постановление, которое подписал глава муниципалитета Алексей Орлов, опубликовано на официальном городском портале.

Согласно документу, администрации районов должны создать противопаводковые комиссии до 17 марта. К этому же сроку требуется разработать планы мероприятий по организации безаварийного пропуска весенних паводковых вод. Также необходимо провести санитарную чистку подтопляемых территорий, организовать вывоз снега и определить пункты временного размещения на случай чрезвычайных ситуаций.

Профильные подразделения администрации города должны провести информационную работу. От коммунальных служб требуется организовать дежурство и контроль, проверить состояние гидротехнических сооружений.

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