Новостройки теряют покупателей

Результаты продаж на рынке новостроек Екатеринбурга в первые два месяца 2023 года оказались слабыми. По данным сервиса bnMAP.pro, в январе в уральской столице официально зарегистрировали 1,4 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), в феврале — 1,5 тыс. ДДУ. По сравнению с аналогичными периодами прошлого года показатели снизились на 9% и 27% соответственно.



Выделяются три причины сокращения числа сделок. Во-первых, можно говорить об эффекте высокой базы. В январе-феврале 2022 года (до эскалации украинского кризиса) рынок показал весьма хорошие результаты. Во-вторых, в начале текущего года в России заметно ухудшились условия выдачи ипотечных кредитов. Ставки выросли по и льготным, и по рыночным программам. В-третьих, на рынок по-прежнему давит геополитическая неопределенность. В текущей ситуации многие семьи испытывают неуверенность в своем будущем и, соответственно, опасаются совершать крупные покупки, брать на себя кредитные обязательства на длительный срок.



Несмотря на негативные факторы, многие эксперты пока не видят серьезного ухудшения ситуации на первичном рынке жилья Екатеринбурга. Так, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков назвал цифры по продажам в январе-феврале «обезнадеживающими».



«Достигнутый в феврале показатель свидетельствует о том, что на рынке Екатеринбурга сохраняются резервы для вовлечения новых покупателей. Сделки последнего месяца — это результат работы уже с новыми условиями льготных программ и с теми покупателями, которые прияли решение выйти на рынок в 2023 году. Неплохой объем реализации в прошедшем месяце — это и следствие широкого ассортимента. В последние месяцы рынок остается с пиковым предложением. Объем непроданных квартир (на всех стадиях строительства от котлована до сданных в эксплуатацию) оцениваем на уровне 41,5 тысяч. Это близко к максимумам ноября 2022 года. Ротация предложения в 2023 году замедлилась, но не остановилась», — отметил М. Хорьков.



По его словам, цены на первичном рынке жилья Екатеринбурга уже не показывают устойчивую положительную или отрицательную динамику.



«На фоне высокой конкуренции многие девелоперы сохраняют скидки, которые получили распространение в конце прошлого года. Но результаты продаж по отдельным компаниям и проектам остаются контрастными и не стабильными. Как и ранее, условий для роста цен не сформировано, а текущий спрос не позволяет перейти к их фронтальному снижению. Зыбкое ценовое равновесие сохраняется», — добавляет М. Хорьков.



По данным портала «Мир квартир», на начало февраля средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляла 123 тыс. 007 руб. за кв. м. В январе показатель вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.



Напомним, что по итогам 2022 года квартиры в новостройках уральской столицы в среднем подорожали на 17,1%. Причем к концу года период бурного роста цен завершился. В IV квартале цены выросли только на 0,1%.



Спрос на квартиры снижается не только в Екатеринбурге, но и большинстве других российских городов.



«Начало 2023 года на первичном рынке недвижимости РФ продолжает тренды конца 2022-го — цены (в большинстве городов — прим. ред.) не растут, при том, что спрос упал еще больше. Предложение стало тоже понемногу сокращаться: возможно, уже начинает сказываться тот фактор, что застройщики начали откладывать реализацию намеченных проектов. Средняя площадь квартиры на рынке новостроек также продолжает уменьшаться», — сообщил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» писало, что 2023 год с высокой долей вероятности окажется сложным для свердловских девелоперов. После длительного периода бурного роста рынок нуждается в «охлаждении». Застройщикам придется жертвовать частью доходности своих проектов, чтобы доля непроданных квартир не достигла критично высокого уровня.



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