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Вчера, 13:05

На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге появится торгово-офисный центр. Проект уже подготовлен. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов, отвечая на вопросы читателей газеты «Вечерний Екатеринбург».

Объект будет представлять собой трехэтажное здание с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки, а также подземной автостоянкой.

«Там будут располагаться гастрорынок и фуд-корт. Сроки реализации проекта сейчас не определены, поскольку участок находится в правах третьих лиц», — уточнил А. Орлов.

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