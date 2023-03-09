УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:42

В Екатеринбурге количество вакансий в сфере маркетинга выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года количество вакансий в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» в Екатеринбурге выросло на 36%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

В целом по стране специалистов в сфере рекламы, маркетинга и PR на «Авито Работе» ищут 35 тыс. работодателей (+28% к февралю 2022 года). При этом заметно вырос объем предложения для удаленных работников (+143%).

Помимо этого, в 3,5 раза увеличился спрос на копирайтеров, на 84% выросла потребность бизнеса в SEO-специалистах, на 53% — в промоутерах, на 33% — в мерчендайзерах, на 11% — в менеджерах по рекламе, на 10% — в event-менеджерах.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.03.2023 Число вакансий с удаленной занятостью в Екатеринбурге за год выросло на 106%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Число вакансий с удаленной занятостью в Екатеринбурге в феврале 2023 года выросло на ...

27.07.2021 В Челябинске число откликов на вакансии в сфере гостинично-ресторанного бизнеса выросло на 19%

УрБК, Челябинск, 27.07.2021. В Челябинске в июне-июле 2021 года количество вакансий в сфере гостинично-ресторанного ...

27.07.2021 В Екатеринбурге число вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. В Екатеринбурге в июне-июле 2021 года количество вакансий в сфере ...

27.11.2020 Число вакансий курьеров в Екатеринбурге за год выросло на 238%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В октябре-ноябре 2020 года число вакансий курьеров в Екатеринбурге выросло на 238% по ...

10.12.2015 Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре сократилось на 15%

Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре 2015 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (305)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18