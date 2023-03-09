В Екатеринбурге количество вакансий в сфере маркетинга выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года количество вакансий в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» в Екатеринбурге выросло на 36%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».
В целом по стране специалистов в сфере рекламы, маркетинга и PR на «Авито Работе» ищут 35 тыс. работодателей (+28% к февралю 2022 года). При этом заметно вырос объем предложения для удаленных работников (+143%).
Помимо этого, в 3,5 раза увеличился спрос на копирайтеров, на 84% выросла потребность бизнеса в SEO-специалистах, на 53% — в промоутерах, на 33% — в мерчендайзерах, на 11% — в менеджерах по рекламе, на 10% — в event-менеджерах.
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