Агентство Ruda Event организовало игровые активности на Национальной неделе HR и рекламы

УрБК, 23.09.2025, Екатеринбург. Екатеринбургское ивент-агентство Ruda Event выступило организатором нетворкинг-зоны в рамках прошедшей 18–19 сентября Национальной недели HR и рекламы.



«В первый день мы провели квест: участники выполняли задания, знакомились с партнерами, посещали лекции и зарабатывали баллы в приложении форума. Самые активные получили мерч. Второй день посвятили спидейтингу — формату быстрых знакомств, который помогает находить новые точки роста и контакты», — рассказала Ульяна Онучина, event-продюсер Ruda Event.



Агентство работает в сегменте B2B и специализируется на тимбилдингах, корпоративных играх и деловых мероприятиях. Это подразделение бренда Ruda Games, известного по проектам «Мозгобойня», «Туц Туц Квиз», «Квизмашина» и интерактивной шоу-игре «Шоу-Хэллоу». Сегодня география Ruda Games охватывает более 180 городов страны. «Мы проводим мероприятия как для небольших команд от 20 человек, так и для корпораций численностью более 1000 сотрудников. При этом всегда остаемся гибкими по формату и стоимости», — отмечает Ульяна Онучина.



Как отмечают представители агентства, особая ценность игр — в их способности объединять людей с разным опытом и взглядами.



«Мы видим, что разные поколения ведут себя по-разному. X и Y ищут ответы привычными способами, а Z экспериментируют и даже пытаются обойти правила. Но именно это разнообразие подходов помогает команде становиться сильнее. Содержание тимбилдинга мы всегда адаптируем под конкретную аудиторию и бизнес-задачи. Игровые форматы становятся частью корпоративной культуры. Они позволяют компаниям решать задачи по адаптации сотрудников, развитию soft skills, укреплению лояльности и даже формированию кадрового резерва. А главное — игра объединяет людей. И именно это качество делает ее одним из самых эффективных инструментов для современного бизнеса», — считает event-продюсер Ruda Event.