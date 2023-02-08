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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут завершающие мероприятия в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 26 марта, пройдет квиз «Страсти по Испании». Мероприятие станет завершающим событием в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа», сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«В рамках квиза вы познакомитесь с художниками «Золотого века», гастрономической культурой и национальными традициям. Вечер начнется с авторской экскурсии, после которой наши сотрудники пригласят вас на квиз. В конце вечера каждого гостя ждет подарок от музея», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия — 26 марта в 17.00. Для участия необходима регистрация.

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