В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут завершающие мероприятия в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Карл ...

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по произведениям, экспонируемым в ...

В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по выставке «Искусство Испании из собрания Государственного Эрмитажа»

В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Площадками для ...