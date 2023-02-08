В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут завершающие мероприятия в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 26 марта, пройдет квиз «Страсти по Испании». Мероприятие станет завершающим событием в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа», сообщает пресс-служба культурного учреждения.
«В рамках квиза вы познакомитесь с художниками «Золотого века», гастрономической культурой и национальными традициям. Вечер начнется с авторской экскурсии, после которой наши сотрудники пригласят вас на квиз. В конце вечера каждого гостя ждет подарок от музея», — говорится в сообщении.
Начало мероприятия — 26 марта в 17.00. Для участия необходима регистрация.
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция «Карл ...08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...25.01.2023 В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по выставке «Искусство Испании из собрания Государственного Эрмитажа»
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по произведениям, экспонируемым в ...03.11.2022 Екатеринбургский музей ИЗО 4 ноября примет участие в ежегодной акции «Ночь Искусств»
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) 4 ноября примет участие в ежегодной акции «Ночь ...20.10.2022 В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Площадками для ...