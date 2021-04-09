В феврале 2023 года пассажиропоток «Уральских авиалиний» увеличился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В феврале 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 525 тыс. пассажиров. Это на 12% больше в сравнении с показателями февраля 2022 года и на 2% — по отношению к 2019 году, сообщает «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что «Уральские авиалинии» оказались в числе тех авиакомпаний, которые справились с последствиями пандемии, а также «летных ограничений внутри страны и за рубежом».
Всего услугами российских перевозчиков в феврале воспользовались 6 млн 500 тыс. человек. Это на 1 млн меньше, чем было в допандемийное время. Однако в сравнении с прошлым годом пассажиропоток показал рост на 50 тыс. человек.
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