Челябинская таможня пресекла ввоз в РФ 264 бутылок немаркированного коньяка

УрБК, Челябинск, 10.03.2023. Челябинская таможня пресекла ввоз в Россию 22 коробок с 264 бутылками немаркированного коньяка. Незаконный груз попытались ввезти из Казахстана двое мужчин на легковом автомобиле, сообщает пресс-служба ведомства.



«Алкогольная продукция, согласно информации на коробках, произведена на предприятии в Алматинской области. Но отсутствие на бутылках обязательной маркировки и акцизных марок РФ не позволяет ввести указанную алкогольную продукцию в торговый оборот в России», — уточнил и. о. замначальника Челябинской таможни Денис Цымбал.



Продукция была изъята и передана полиции Троицкого района Челябинской области. Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.