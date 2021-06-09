Челябинская таможня пресекла ввоз в РФ 264 бутылок немаркированного коньяка

УрБК, Челябинск, 10.03.2023. Челябинская таможня пресекла ввоз в Россию 22 коробок с 264 бутылками немаркированного коньяка. Незаконный груз попытались ввезти из Казахстана двое мужчин на легковом автомобиле, сообщает пресс-служба ведомства.
«Алкогольная продукция, согласно информации на коробках, произведена на предприятии в Алматинской области. Но отсутствие на бутылках обязательной маркировки и акцизных марок РФ не позволяет ввести указанную алкогольную продукцию в торговый оборот в России», — уточнил и. о. замначальника Челябинской таможни Денис Цымбал.
Продукция была изъята и передана полиции Троицкого района Челябинской области. Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.
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