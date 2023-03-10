Сотрудники Челябинской таможни пресекли незаконный ввоз 15 тонн пива

УрБК, Челябинск, 10.03.2023. Челябинская таможня пресекла ввоз в Россию 22 коробок с 264 бутылками немаркированного ...06.03.2023 Челябинские таможенники предотвратили незаконный ввоз на территорию России 17 тонн насвая на сумму более 25 млн рублей
УрБК, Челябинск, 06.03.2023. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию ...22.06.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 80 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Сотрудники Челябинской таможни задержали более 80 т сахара, который незаконно пытались ...13.05.2022 Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз из России 127 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 13.05.2022. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли незаконный вывоз с территории РФ ...18.03.2022 Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз из России 20 вагонов с сахаром
УрБК, Челябинск, 18.03.2021. Сотрудники Челябинской таможни совместно со специалистами пограничного управления ФСБ ...