Сотрудники Челябинской таможни пресекли незаконный ввоз 15 тонн пива

УрБК, Челябинск, 06.09.2023. Мобильная группа Челябинской таможни пресекла незаконный ввоз 312 пятидесятилитровых бочонков (15 т) с пивом, которое пытались выдать за безалкогольное. Общая стоимость товара составила 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.



Груз шел из Казахстана в Санкт-Петербург. В документах было указано, что перевозится безалкогольное пиво. Но экспертиза указала на наличие в напитках этилового спирта. По закону такой товар должен иметь маркировку, но ее не было. В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.



«С начала года сотрудники мобильных групп проконтролировали 57 фактов ввоза пива общим весом 1 тыс. 800 тонн. Из них в 12 случаях выявлены признаки фиктивной поставки. В отношении нарушителей приняты решения о возврате товара в Республику Казахстан» — прокомментировал и. о. заместителя начальника таможни Денис Цымбал.