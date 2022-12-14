Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил за три года отремонтировать более 190 дорожных участков

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Минтрансу Свердловской области поручено в течение 2023-2025 годов отремонтировать более 190 дорожных участков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
Капитально отремонтировать планируется 12 участков общей протяженностью 75 километров. Уточняется, что значительная часть попавших в перечень участков будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Добавим, что работы пройдут и на дорогах, связывающих малые населенные пункты с сетью магистральных трасс. Кроме того, составлен отдельный список участков с твердым покрытием для деревень и сел, не имеющих круглогодичной связи с «большой землей». Плюс в перечень попали 35 малых и больших мостов.
Помимо этого, на участках, где региональные трассы проходят через населенные пункты, предполагается устройство недостающего освещения, светофоров, тротуаров.
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