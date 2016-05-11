Гознак возобновил изготовление биометрических загранпаспортов по ранее полученным заявкам

УрБК, Москва, 10.03.2023. Гознак возобновил изготовление биометрических паспортов по полученным ранее заявкам. Но он пока не готов заявить о возврате к обычному режиму производства документов. Об этом говорится на сайте организации.
«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», — сказано в сообщении.
Уточним, что со 2 февраля 2023 года Гознак временно приостановил производство загранпаспортов с 10-летним сроком действия и биометрией. Это объяснялось высоким спросом на необходимые для изготовления документов микросхемы.
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