Гознак возобновил изготовление биометрических загранпаспортов по ранее полученным заявкам

Гознак возобновил изготовление биометрических паспортов по полученным ранее заявкам. Но он пока не готов заявить о возврате к обычному режиму производства документов. Об этом говорится на сайте организации.



«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», — сказано в сообщении.



Уточним, что со 2 февраля 2023 года Гознак временно приостановил производство загранпаспортов с 10-летним сроком действия и биометрией. Это объяснялось высоким спросом на необходимые для изготовления документов микросхемы.