В Екатеринбурге вторичное жилье быстрее всего дорожает в микрорайонах Ботанический, Вторчермет и Старая Сортировка

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. С 23 января по 22 февраля 2023 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 0,8%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел». «Наибольший рост цен зафиксирован в районах: Ботанический (плюс 3,3%), Чермет (плюс 2,8%), Старая Сортировка (плюс 2,4%), Снижение цен отмечено в районах: ВИЗ (минус 0,5%), Широкая речка (минус 0,2%), ЖБИ (минус 0,1%)», — говорится в сообщении. Отметим, что за последний год средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга выросла на 6,5%.

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