В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых автомобилей достигла 26,2%, в сегменте подержанных автомобилей — 2,7%. В аналогичном периоде 2022 года эти показатели составляли 16,1% и 2,6% соответственно, сообщается в исследовании «Авито Авто».
В среднем новая китайская машина на Среднем Урале стоит 2 млн 780 тыс. руб., с пробегом — 515 тыс. руб.
Добавим, что по стране доля новых китайских автомобилей за год выросла с 9,3% до 32%, а подержанных — с 2% до 2,4%.
«В 2022 году китайские производители начали активно наращивать присутствие на российском рынке, замещая ушедшие с рынка бренды. Результаты этой работы мы и наблюдаем сегодня. Одним из факторов успеха китайских брендов на российском рынке стало то, что в линейках производителей из Поднебесной много технологичных кроссоверов и внедорожников, а автомобили сегмента SUV пользуются в России высоким спросом. Большинство популярных в России китайских моделей — кроссоверы, либо внедорожники», — прокомментировали в «Авито Авто».
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