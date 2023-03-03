УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:42

В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых автомобилей достигла 26,2%, в сегменте подержанных автомобилей — 2,7%. В аналогичном периоде 2022 года эти показатели составляли 16,1% и 2,6% соответственно, сообщается в исследовании «Авито Авто».

В среднем новая китайская машина на Среднем Урале стоит 2 млн 780 тыс. руб., с пробегом — 515 тыс. руб.

Добавим, что по стране доля новых китайских автомобилей за год выросла с 9,3% до 32%, а подержанных — с 2% до 2,4%.

«В 2022 году китайские производители начали активно наращивать присутствие на российском рынке, замещая ушедшие с рынка бренды. Результаты этой работы мы и наблюдаем сегодня. Одним из факторов успеха китайских брендов на российском рынке стало то, что в линейках производителей из Поднебесной много технологичных кроссоверов и внедорожников, а автомобили сегмента SUV пользуются в России высоким спросом. Большинство популярных в России китайских моделей — кроссоверы, либо внедорожники», — прокомментировали в «Авито Авто».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.03.2023 На Среднем Урале японские бренды стали лидерами на рынке автомобилей с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По объему предложения на рынке новых автомобилей в Свердловской области с 1 января по ...

30.11.2022 На авторынке Екатеринбурга заметно выросла доля китайских брендов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. На рынке новых автомобилей Екатеринбурга доля китайских автомобильных брендов в ...

12.10.2022 В Свердловской области на 48% выросли продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. Продажи кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) с пробегом на Среднем Урале в III ...

30.11.2020 Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Свердловской области увеличились на 31%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В Свердловской области в III квартале 2020 года продажи подержанных автомобилей ...

17.11.2015 В России с начала года продажи китайских автомобилей сократились на 51%

УрБК, Москва, 17.11.2015. За 10 месяцев 2015 года на российском рынке было реализовано 29 099 автомобилей китайских ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами
Архив новостей
Март 2023 (237)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18