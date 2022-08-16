Житель Челябинска получил два года лишения свободы за кражу 1 км телефонного кабеля

УрБК, Челябинск, 09.03.2023. Житель Челябинска получил уголовный срок за хищение 1,1 км телефонного кабеля. Общая сумма ущерба составила более 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба южноуральской прокуратуры.
Судом установлено, что весной 2022 года подсудимый шесть раз совершил кражу медного кабеля, принадлежащего ПАО «Ростелеком». Мужчина сдал похищенное имущество в пункт приема металлолома.
В соответствии с частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчина признан виновным по приговору мирового судьи судебного участка № 5 Советского района города Челябинска. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый признал вину в полном объеме и обязался возместить причиненный ущерб.
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