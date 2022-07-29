Свердловские предприниматели в 2022 году взяли в кредит 1,4 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Свердловские предприниматели в 2022 году оформили кредиты на общую сумму 1,4 трлн руб. Это на 30% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Треть этой суммы — 381 млрд руб. — пришлась на долю малого и среднего бизнеса.



Начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков отметил, что положительная динамика во многом связана с государственной поддержкой предпринимателей.



«В условиях санкционного давления финансовому сектору в прошлом году удалось не допустить сокращения кредитования бизнеса. Этому способствовали прежде всего государственные программы льготного кредитования. Так, предприниматели Свердловской области получили поддержку на 34 млрд. руб., что составило около 14% от их кредитного портфеля», — рассказал Алексей Кориков.



Представители крупного бизнеса также получили льготы при оформлении кредитов или их реструктуризации. Всего этот сектор предпринимательства получил или реструктурировал кредиты на сумму 420 млрд руб.