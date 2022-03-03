Восьми сотрудникам ЕВРАЗа присвоили звание «Профессиональный инженер России»

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. По итогам XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года — 2022» восьми специалистам ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК присвоили звание «Профессиональный инженер России», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.



Победители получили соответствующие сертификаты и знаки. Награждение состоялось в Москве в зале инженерной славы Союза научных и инженерных общественных объединений.



Семь инженеров ЕВРАЗ НТМК стали победителями в номинациях «Черная металлургия», «Теплоэнергетика, теплотехнологии», «Инженерная экономика» и «Организация управления научной и инженерной деятельностью». Это инженеры комбината в разных службах: Михаил Казаковцев, Алексей Котляров, Олег Краснов, Оксана Адамова, Валерий Какнаев, Максим Коновалов, Павел Пономарев. Также в номинации «Надежда России», в которой поощряют молодых ученых, отмечена работа по технологии проката стальных шаров сотрудника технического управления Виталия Рубцова.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



На ЕВРАЗ КГОК победителем в номинации «Организация управления промышленным производством» стал начальник отдела охраны окружающей среды Александр Исачкин. Лауреатами конкурса «Инженер года» объявлены начальник обогатительной фабрики Александр Блюденов, начальник автоколонны технологического транспорта АТЦ Вячеслав Котельников.



Победители и призеры представили на конкурс свои разработки и проекты по развитию комбинатов, технические и экономические достижения.



В предварительном этапе конкурса «Инженер года» участвовали более 70 тыс. человек из 55 регионов России, более тысячи кандидатов вышли в финал. Имена победителей внесены в Реестр профессиональных инженеров России, также им присвоено звание «Профессиональный инженер России» на пять лет.