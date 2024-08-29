Восемь сотрудников ЕВРАЗа удостоены звания «Профессиональный инженер России»

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. На НТМК и КГОК объявили имена победителей и призеров конкурса молодого руководителя. ...09.03.2023 Восьми сотрудникам ЕВРАЗа присвоили звание «Профессиональный инженер России»
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. По итогам XXIII Всероссийского конкурса «Инженер года — 2022» восьми специалистам ЕВРАЗ ...03.03.2022 Сотрудники ЕВРАЗа стали победителями XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021»
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Четыре сотрудника сибирских и уральских предприятий ЕВРАЗа получили звание ...17.03.2021 Пяти металлургам ЕВРАЗ НТМК присвоено звание «Профессиональный инженер России»
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Пяти металлургам ЕВРАЗ НТМК присвоено звание «Профессиональный инженер России» по ...12.03.2019 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали победителями XIX Всероссийского конкурса «Инженер года»
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2019. Одними из победителей XIX Всероссийского конкурса «Инженер года» стали начальник бюро ...