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Восемь сотрудников ЕВРАЗа удостоены звания «Профессиональный инженер России»

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Восемь сотрудников ЕВРАЗа удостоены звания «Профессиональный инженер России» в рамках XXV Всероссийского конкурса «Инженер года-2024».

Восемь сотрудников ЕВРАЗа удостоены звания «Профессиональный инженер России»

Металлурги ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК были включены в реестр «Лучшие профессионалы России», а главный калибровщик технического управления ЕВРАЗ ЗСМК Игорь Копылов и главный специалист управления главного механика ЕВРАЗ НТМК Сергей Борисов — вышли в финал и стали лауреатами конкурса. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Звание «Профессиональный инженер России» также получили главные специалисты технического управления ЕВРАЗ НТМК Вадим Самсонов и Ильдар Гильманов, старший менеджер по развитию бизнес-системы Людмила Яковлева, главный специалист управления главного энергетика Данил Юдин и два работника ЕВРАЗ КГОК: начальник управления эксплуатации АСУТП Олег Сакерин и главный механик комбината Сергей Воронин.

Победителям первого тура были вручены дипломы, сертификаты и серебряные знаки, а победителям двух туров также памятные медали «Лауреат конкурса». Всего в конкурсе на предварительном этапе приняли участие более 70 тыс. человек из 60 регионов России.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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