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Вчера, 14:58

В России отток средств из розничных ПИФов снизился до 100 млн рублей в месяц

УрБК, Москва, 09.03.2023. По итогам февраля объем привлеченных средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) почти сравнялся с их выводом. За месяц отток денег из открытых и биржевых ПИФов составил 100 млн руб. против 3 млрд руб. в январе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds.

Отток из открытых фондов составил 630 млн руб. В сегменте биржевых ПИФов был зафиксирован приток в 530 млн руб.

Чистый отток из фондов облигаций вырос на 500 млн руб., до 4,5 млрд руб. Это произошло на фоне увеличения ставок (и, соответственно, снижения котировок) на долговом рынке. В частности, доходность среднесрочных выпусков ОФЗ поднялась на 15-40 базисных пунктов (б. п.), до 8,5-9,5% годовых, долгосрочных — на 50-55 б. п., до 11% годовых.

Приток средств в фонды акций и смешанного типа составил 0,9 млрд руб. и 1,4 млрд руб. соответственно. Приток в ПИФы денежного рынка — 1,5 млрд руб.

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