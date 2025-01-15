Чистый приток средств в ПИФы за 2024 год достиг рекордных 753 млрд рублей

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В России на треть вырос приток средств в паевые инвестиционные фонды

УрБК, Москва, 25.08.2023. Во II квартале 2023 года чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) составил ...

За июнь чистый приток в паевые инвестиционные фонды в России достиг 13,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.07.2023. В июне 2023 года чистый приток в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...

В России отток средств из розничных ПИФов снизился до 100 млн рублей в месяц

УрБК, Москва, 09.03.2023. По итогам февраля объем привлеченных средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...

Чистый приток средств в розничные ПИФы в сентябре составил 8,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.10.2022. В сентябре 2022 года чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...

Чистый приток в паевые фонды РФ в прошлом году превысил 103 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.01.2020. За декабрь 2019 года управляющие компании привлекли в открытые паевые инвестиционные фонды ...