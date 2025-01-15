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15.01.2025

Чистый приток средств в ПИФы за 2024 год достиг рекордных 753 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В России чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) за 2024 год достиг рекордных 753 млрд руб., что в 3,6 раза больше, чем в предыдущем году. Это максимальное значение за всю историю рынка коллективных инвестиций, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds.

Треть привлеченных средств поступила в декабре. В последний месяц года поступления превысили 235 млрд руб. По сравнению с ноябрем этот показатель вырос в 2,6 раза. По сравнению с октябрем, когда был зафиксирован предыдущий месячный максимум (более 141 млрд руб.), поступления увеличились на 65%.

Стоимость чистых активов (СЧА) розничных фондов за 12 месяцев составила 1,9 трлн руб. (+73% за год). Данный показатель также обновил предыдущий рекорд.

Отмечается, что драйвером роста рынка коллективных инвестиций по-прежнему остаются фонды денежного рынка. Высокие ставки позволяют частным инвесторам использовать данные паи аналогично депозитам.
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