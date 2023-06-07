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За июнь чистый приток в паевые инвестиционные фонды в России достиг 13,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.07.2023. В июне 2023 года чистый приток в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) превысил 13,2 млрд руб. Это самый большой показатель с декабря 2021 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Investfunds.

Чистый приток в ПИФы акций с инвестициями в российские акции превысил 5,2 млрд руб. Это рекорд последних полутора лет. Чистый приток отмечен и у рублевых фондов смешанных инвестиций — свыше 9,3 млрд руб.
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