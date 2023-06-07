За июнь чистый приток в паевые инвестиционные фонды в России достиг 13,2 млрд рублей

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Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды в России превысил 2 млрд рублей

По итогам мая чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) превысил 2 млрд руб. Это максимальный результат ...

Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды в России превысил 2 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.06.2023. По итогам мая чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) превысил 2 млрд руб. ...

В России отток средств из розничных ПИФов снизился до 100 млн рублей в месяц

УрБК, Москва, 09.03.2023. По итогам февраля объем привлеченных средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...

В России за 2022 год инвесторы вывели из частных фондов 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.01.2023. В декабре 2022 года в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) было вложено 2,4 млрд руб. Приток ...

Чистый приток средств в розничные ПИФы в сентябре составил 8,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.10.2022. В сентябре 2022 года чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...