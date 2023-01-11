Частные инвесторы в январе вывели из розничных паевых фондов 3 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.02.2023. В январе 2023 года частные инвесторы вывели из розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) почти 3 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds.



В первую очередь вывод средств был связан с облигационными фондами — чистый отток из них достиг 4 млрд руб. Еще 460 млн руб. было выведено из фондов драгоценных металлов, в первую очередь ориентированных на золото. В то же время были востребованы рискованные ПИФы: приток в фонды акций составил 880 млн руб., а в фонды смешанных инвестиций — более 910 млн руб.



По мнению участников рынка, сложившиеся тенденции связаны с желанием частных инвесторов зафиксировать прибыль в сегменте фондов, продемонстрировавших высокий положительный результат по итогам минувшего года. В 2022 году в топ-20 лучших фондов попали 17 облигационных ПИФов, которые в среднем принесли пайщикам доход в размере 10-18%.