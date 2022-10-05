В России за 2022 год инвесторы вывели из частных фондов 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.01.2023. В декабре 2022 года в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) было вложено 2,4 млрд руб. Приток средств позволил компенсировать потери в ноябре. Однако объем инвестиций оказался в 13 раз ниже, чем в декабре 2021 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Investfunds.



За весь 2022 год частные инвесторы вывели из розничных фондов 30 млрд руб., что является худшим показателем за всю историю отрасли. Прошлый антирекорд в 16 млрд руб. был отмечен в 2008 году.



Хотя в конце 2022 года наблюдался приток денег, говорить о восстановлении спроса на коллективные инвестиции пока нельзя, поскольку декабрьского результата удалось добиться за счет самой консервативной категории фондов — денежного рынка. В Investfunds отмечают, что чистый приток в них составил более 6 млрд руб. Еще примерно 800 млн руб. было вложено в фонды смешанного типа. У основных категорий фондов наблюдались потери: 1,8 млрд руб. чистый отток из фондов акций и 3,2 млрд руб. — из фондов облигаций.



«Инвестиционные предпочтения инвесторов связаны со слабостью фондового рынка и неопределенностью в преддверии длинных новогодних выходных в России», — отмечает издание.