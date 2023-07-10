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В России на треть вырос приток средств в паевые инвестиционные фонды

УрБК, Москва, 25.08.2023. Во II квартале 2023 года чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) составил 242 млрд руб. Это на треть больше, чем в I квартале. Общий объем активов всех фондов приблизился к 10 трлн руб., сообщает «Коммерсантъ».

Впервые с конца февраля 2022 года приток клиентских средств вырос для всех категорий фондов. Большая часть вложений пришлась на закрытые ПИФы — 194 млрд руб., что на 9% больше, чем в I квартале. В розничные фонды было вложено 21 млрд руб., что в пять раз превышает показатель первых трех месяцев. Это лучший результат с IV квартала 2021 года. В интервальные ПИФы клиенты направили 26 млрд руб.
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