В России на треть вырос приток средств в паевые инвестиционные фонды

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За июнь чистый приток в паевые инвестиционные фонды в России достиг 13,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.07.2023. В июне 2023 года чистый приток в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...

В России отток средств из розничных ПИФов снизился до 100 млн рублей в месяц

УрБК, Москва, 09.03.2023. По итогам февраля объем привлеченных средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...

В России за 2022 год инвесторы вывели из частных фондов 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.01.2023. В декабре 2022 года в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) было вложено 2,4 млрд руб. Приток ...

Чистый приток средств в розничные ПИФы в сентябре составил 8,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.10.2022. В сентябре 2022 года чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...

Чистый приток средств в российские ПИФы в июне составил 2,76 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.07.2022. Чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в июне текущего года ...