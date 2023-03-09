Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды в России превысил 2 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.06.2023. По итогам мая чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) превысил 2 млрд руб. Это максимальный результат с февраля 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных InvestFunds.
В мае индекс Московской биржи впервые с апреля 2022 года превысил 2,7 тыс. пунктов, поднявшись на 3% за месяц и на 20% — за всю весну. Положительной динамике способствовали поступление дивидендов от компаний, которые готовы выплачивать их в кризис, и позитивные финансовые отчеты.
Также росту интереса к ПИФам способствовали банки-агенты, через которые по большей части велась продажа финансовых инструментов. На фоне снижения процентных доходов они активнее продавали комиссионные продукты. В первую очередь — фонды с выплатами или ориентированные на инструменты денежного рынка.
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