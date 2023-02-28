В Челябинске 12% недвижимости на вторичном рынке жилья реализуется напрямую от собственников

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Екатеринбурге 15% объектов на вторичном рынке жилья продаются напрямую от ...

В Екатеринбурге 15% объектов на вторичном рынке жилья продается напрямую от собственников

УрБК, Челябинск, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска в феврале этого года ...

В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%

Комнаты на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с февраля 2015 года подешевели на 26,3%. Об этом говорится в ...

Комнаты на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние пять лет подешевели на 26%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2020. Комнаты на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с февраля 2015 года подешевели на 26,3%. ...

Комнаты на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние пять лет подешевели на 26%

В Челябинске квартиры на вторичном рынке с начала года подешевели на 0,5%

УрБК, Челябинск, 08.04.2020. По итогам I квартала 2020 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...