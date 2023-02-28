УрБК, Челябинск, 09.03.2023. В Челябинске 12% недвижимости на вторичном рынке жилья реализуется напрямую от собственников. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
Согласно исследованию, в целом по городам-миллионникам каждая десятая квартира на вторичном рынке продается напрямую от собственника.
При этом собственники жилья в столице Южного Урала продают квартиры дороже, чем риелторы. Так, стоимость студий напрямую от владельцев больше на 3%, однокомнатных квартир — на 1%, двухкомнатных — на 6%, трехкомнатных — на 5%. Цены четырехкомнатных объектов по этому показателю не отличаются.
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