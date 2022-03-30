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Вчера, 11:41

В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится три резюме

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Свердловской области в феврале текущего года на одну открытую вакансию в среднем приходилось три активных резюме. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

Данное значение отражает низкий уровень конкуренции на рынке труда региона. Отметим, что по всему Уральскому федеральному округу (УрФО) она ниже только в Курганской области — там на вакансию приходится 2,5 резюме. В среднем по УрФО этот показатель составляет 3,3 резюме на вакансию, а по России — 4,3.

«У жителей Урала в среднем больше выбор возможных мест для трудоустройства. Кадровый голод в регионах УрФО сегодня более явный, нежели в среднем по России. Отраслевая специфика Урала в нынешних условиях делает его рынок вакансий более устойчивым — влияет высокая концентрация производственных предприятий, тех отраслей, которые сегодня остро нуждаются в людях и меньше прочих страдают от санкционного кризиса», — прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

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