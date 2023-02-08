Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 31 коп.

УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 марта 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,51 коп., до 75,45 руб., евро вырос на 31,43 коп., до 80,54 руб.