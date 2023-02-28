УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

В Екатеринбурге 15% объектов на вторичном рынке жилья продается напрямую от собственников

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Екатеринбурге 15% объектов на вторичном рынке жилья продаются напрямую от собственников. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Лидерами по доле такого предложения стали Красноярск и Ленинградская область (17-18%).

Отмечается, что в целом по стране за два года доля объявлений от собственников увеличилась: в феврале 2021 года она составляла 9%, в феврале 2022 года — также 9%. А в феврале 2023 года — уже 11%.

Что касается стоимости жилья на вторичном рынке, студии, выставляемые на продажу собственниками, на 3% дороже, чем аналогичные предложения от риелторов. Выше цены собственников также на 2-3-4-комнатные квартиры (1%, 6% и 12% соответственно). Исключением являются «однушки» — цена владельцев на 1% ниже, чем предлагаемая риелторами.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.02.2023 Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,8%

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале этого года составила 110,1 тыс. руб. За ...

28.02.2023 В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%

УрБК, Челябинск, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска в феврале этого года ...

28.02.2023 Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале этого ...

19.05.2021 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 2%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...

21.04.2021 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей
Архив новостей
Март 2023 (202)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18