В Екатеринбурге 15% объектов на вторичном рынке жилья продается напрямую от собственников

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Екатеринбурге 15% объектов на вторичном рынке жилья продаются напрямую от собственников. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Лидерами по доле такого предложения стали Красноярск и Ленинградская область (17-18%).



Отмечается, что в целом по стране за два года доля объявлений от собственников увеличилась: в феврале 2021 года она составляла 9%, в феврале 2022 года — также 9%. А в феврале 2023 года — уже 11%.



Что касается стоимости жилья на вторичном рынке, студии, выставляемые на продажу собственниками, на 3% дороже, чем аналогичные предложения от риелторов. Выше цены собственников также на 2-3-4-комнатные квартиры (1%, 6% и 12% соответственно). Исключением являются «однушки» — цена владельцев на 1% ниже, чем предлагаемая риелторами.